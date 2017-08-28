أين تقع أكبر بحيرة في أوروبا؟

٭ اكبر بحيرة في أوروبا هي بحيرة ردوغا وتقع في روسيا شمالي لينغراد ومساحتها 18130كم مربع وأقصى عمق لها 223م وتصب فيها أنهار مهمة مثل الفوكسي وأهم نهر يخرج منها هو نهر النيجا.

أين تقع اكبـر بحيـرة عذبـة في العالم؟

٭ اكبر بحيرة عذبة في العالم هي بحيرة سويور في الولايات المتحدة الاميركية طولها 563كم ويبلغ أقصى عرض لها 257كم وترتفع عن سطح البحر نحو 183م وأقصى عمق لها 369 مترا وتقع فيها الجزر وتصب فيها واكتشفها الرحالة الفرنسي اتين بروله عام 1612م.

ما اسم أضخم الموانئ النفطية في العالم؟

٭ ميناء روتردام في هولندا هو اضخم الموانئ النفطية في العالم ويقع على شاطئ بحر الشمال عند مصب نهر ميس ويعتبر مركزا عالميا لتسويق البترول لجميع أنحاء العالم وفيه مصاف ومخازن ضخمة للبترول.

(من كتاب: هل تعلم؟ - وفاء يوسف)