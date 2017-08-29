من أقوال شكسبير
٭ لقد كوفئ جيدا.. من قنع راضيا
٭ زن ألفاظك قبل التلفظ بها
٭ الهدوء والسكينة هما رائدا الفرح
٭ من علمته التجارب، فهو حكيم
٭ من يُسرع في سيره، يتعثر
٭ حُب المرء للسماء، يجعله سماويا
٭ الذئب ما كان ليكون ذئبا، لو لم تكُن الخراف خرافا
٭ لا تنجو الفضيلة من لؤم الشامت
٭ ليس الحب عند الشباب
متعمقا في قلوبهم، وإنما في عيونهم
٭ الأفكار أحلام، لا تصح إلا إذا ظهرت في العمل
٭ من الخير أن تبوح بأحزانك
٭ الدَّين.. طريق الى الخراب
٭ إن فقري.. لا يُرضي إرادتي
٭ كُن عادلا.. ولا تخش أحدا
٭ نُكران الجميل أشد وقعا من سيف الغادر
٭ التواضع سُلم الارتفاع
٭ الخطيئة الواحدة.. تجُرُّ إلى أخرى
٭ ما أمر أن ننظر الى السعادة بعيون الآخرين
٭ ساعات الحزن.. طويلة
٭ الرحمة جوهر القانون.. ولا يستخدم القانون بقسوة إلا الطغاة
٭ الإنسان سيد حظه، وعندما يخيب سعيه، تكون الملامة على نفسه لا على نجمه
(من كتاب: الموسوعة الثقافية الكبرى ـ مجدي سيد عبدالعزيز)