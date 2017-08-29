من أقوال شكسبير

٭ لقد كوفئ جيدا.. من قنع راضيا

٭ زن ألفاظك قبل التلفظ بها

٭ الهدوء والسكينة هما رائدا الفرح

٭ من علمته التجارب، فهو حكيم

٭ من يُسرع في سيره، يتعثر

٭ حُب المرء للسماء، يجعله سماويا

٭ الذئب ما كان ليكون ذئبا، لو لم تكُن الخراف خرافا

٭ لا تنجو الفضيلة من لؤم الشامت

٭ ليس الحب عند الشباب

متعمقا في قلوبهم، وإنما في عيونهم

٭ الأفكار أحلام، لا تصح إلا إذا ظهرت في العمل

٭ من الخير أن تبوح بأحزانك

٭ الدَّين.. طريق الى الخراب

٭ إن فقري.. لا يُرضي إرادتي

٭ كُن عادلا.. ولا تخش أحدا

٭ نُكران الجميل أشد وقعا من سيف الغادر

٭ التواضع سُلم الارتفاع

٭ الخطيئة الواحدة.. تجُرُّ إلى أخرى

٭ ما أمر أن ننظر الى السعادة بعيون الآخرين

٭ ساعات الحزن.. طويلة

٭ الرحمة جوهر القانون.. ولا يستخدم القانون بقسوة إلا الطغاة

٭ الإنسان سيد حظه، وعندما يخيب سعيه، تكون الملامة على نفسه لا على نجمه

(من كتاب: الموسوعة الثقافية الكبرى ـ مجدي سيد عبدالعزيز)