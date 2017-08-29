لماذا تتعدد أنواع الصخور؟

ليس في الدنيا طفل لم يملأ، ذات يوم، جيوبه بأنواع من الحصى الغريبة، إن أشكالها وأحجامها المختلفة، وتنوعها بين الخشن والأملس، وتعدد ألوانها بحيث تشبه الجواهر، ذلك كله يُغري بجمعها واللعب بها، وما يُكسب الحصى (أو قطع الصخور) هذه الأشكال الجذابة هي المعادن التي تدخل في تركيبها، هذه المعادن هي التي تُعطي بعض الصخور لمعانها وألوانها.

الحصى هي قطع من صخور، وهي في نظر العالم صخور مهما بلغ حجمها من الصغر، حتى لو تفتت الى حجم حبة الرمل.

تكونت الصخور بطرق مختلفة، فتلك التي تُدعى «الصخور الرسوبية»، تكونت عن طريق الترسب، اي ان هناك مواد رسبتها أو وضعتها وخلفتها المياه أو الرياح أو الجليد، أو حتى الحيوان والنبات، وهي تترسب أو تتوضع طبقات فوق طبقات، الحبيبات أو الجزيئات الصغيرة التي تكون هذه الصخور شبه كروية، مستديرة، لأن رؤوسها أو زواياها الحادة تكون قد صُقلت وبريت نتيجة لانجرافها في مجاري الأنهار أو في طريق الرياح، أو لكثرة ما دحرجتها الأمواج، ومن أبرز الأمثلة على الصخور الرسوبية الحجر الرملي والصخور الجيرية (الكلسية).

وهناك صخور كانت ذات يوم منصهرة في باطن الأرض، فاندفعت الى سطح الأرض أو دُفعت بين شقوق الصخور، ويُسمى هذا النوع بالصخور البركانية، ومن الأمثلة عليها حجر الغرانيت (الصوان) وحجر البازالت (حجر أسود صلب).

وهناك نوع ثالث من الصخور يُدعى «الصخور المتحولة» هذه الصخور كانت في الأصل رسوبية أو بركانية، ولكنها تحولت نتيجة تعرضها للحرارة أو لضغط شديد، ومن الأمثلة على هذا النوع الرخام وحجر المرو.

وتوجد في بعض الصخور عروق معدنية، فإذا كانت كمية المعدن في الصخر كافية وتستحق الجهد الذي يبذل لاستخراجها سمي الصخر فلزا.

(من كتاب: الموسوعة العلمية المبسطة)