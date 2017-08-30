البيات الشتوي عند الحيوانات

ان ابرز مثال على ذلك نوع من الحيوانات الفرائية، وهو بعكس السنجاب الذي يخزن طعامه لاستعماله في الشتاء، بل انه يخزن الدهن الزائد في جسمه، ولهذا فعندما ينفد الطعام في الشتاء يهرول زاحفا الى اسفل جحره، حيث ينام طيلة فصل الشتاء، ويعيش على الدهن المخزون في جسمه.

وهناك الكثير من الحيوانات التي تنام فصل الشتاء، ولكن نوم الحيوانات الشتوي يشبه الموت لأنه لا يشبه النوم العادي، ففي اثناء النوم الشتوي تتوقف جميع النشاطات الحيوية في الجسم وتنخفض درجة الحرارة، بحيث تصبح اقل من درجة حرارة الهواء في الجحر.

وبسبب هذا تحرق هذه الحيوانات الطعام المخزون في اجسامها ببطء شديد، ونظرا لأنها تحرق قليلا من الوقود فهي تحتاج قليلا من الاوكسجين، ونتيجة لذلك يصبح تنفسها أبطأ وينخفض عدد ضربات القلب.

اما اذا انخفضت درجة الحرارة في الجحر فإن الحيوان يستيقظ ثم يحفر الارض الى عمق اكثر ثم يستأنف النوم.

وعند قدوم الربيع تستيقظ هذه الحيوانات بالتغير الحاصل في درجات الحرارة والرطوبة وبسبب الجوع، وهكذا تزحف الحيوانات خارجة من جحورها.

ألا تعلم ان كثيرا من الحيوانات ذات الدم البارد تنام شتاء ايضا؟

فالديدان الارضية تزحف نازلة الى الارض اسفل خط الصقيع، اما الضفادع فتدفن انفسها في الوحل اسفل البرك، اما الثعابين فتزحف الى الشقوق في الصخور او الثقوب في الارض.

وهناك انواع قليلة من السمك كسمك الشبوط تدفن انفسها في قاع البحر الموحل، وحتى بعض الحشرات تنام شتاء تحت الصخور او الاخشاب.

(من كتاب: كنز العلوم - مجدي سيد عبدالعزيز)