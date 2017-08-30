التفاح يفيد في علاج أمراض عديدة

أثبتت الدراسات ان التفاح يفيد في علاج امراض عديدة، فالتفاح الجيد الكامل النضج ملين طبيعي للأمعاء المصابة بامساك شديد، اما التفاح الحمضي غير الناضج فهو قابض ومفيد جدا في علاج الاسهال الحاد والمزمن.

وقد ثبت ايضا ان التفاح يساعد على سهولة عملية الولادة، ويقوي الرحم، وانه اذا ما شُرب ماء غَلي التفاح فإنه يفيد في علاج امراض الكلى، بجانب مساعدته على ادرار البول وطرد النفايات من الجسم.

كما ثبت ان له دورا فعالا في تدعيم قدرة الجسم على الانتفاع بالكالسيوم لسلامة العظام وتقويتها، كذلك ثبت انه يفيد في علاج امراض الاوعية الدموية والغدة الليمفاوية، كما يفيد في علاج مرض النقرس وروماتيزم الاعصاب المعروف بالنورالجيا.

ومن فوائده الطبية ايضا تبين انه يفيد في علاج السعال والتهاب الحنجرة، وفي شفاء اصابع القدمين المحقنة الموجعة، كما ثبت تأثيره الفعال في الوقاية من امراض الكبد، فضلا عن فعاليته في الوقاية من امراض فقر الدم والضعف العام.

هذا ويؤكد الأطباء ان ثمار التفاح هي بمنزلة منجم مملوء بالاملاح المعدنية والفيتامينات والعناصر الغذائية الفعالة الاخرى، فقد تبين ان التفاحة الواحدة الناضجة تعطي نحو 550 سعرة حرارية، وتحتوي على نحو 14 مليغراما من الفوسفور، وكذا من المغنيسيوم والبوتاسيوم والحديد والنحاس، كما تبين انها غنية بالعنصر اللافلزي المعروف بالبورون ومادة البكتين.

ويؤكد عدد من الباحثين في الولايات المتحدة الاميركية ان لب التفاحة هو الاغنى بهذه المواد الفعالة المفيدة لجسم الانسان.

ومن ذلك كله يتبين لنا ان التفاح باحتوائه على هذه العناصر الغذائية المتباينة يمكنه من زيادة مناعة الجسم ضد الامراض، فضلا عن مساهمته في علاج عدد كبير من المشاكل الصحية التي قد تصيب الانسان.

(من كتاب: ثبت علميا - محمد كامل عبدالصمد)