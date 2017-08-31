الظاهر بيبرس

لا يعرف شيء عن ميلاد هذا الرجل، ونستشف من المصادر انه كان مملوكا لا يعرف أباً ولا أماً، لكنه اجتاز محنته الشخصية فتحرر واصبح سيد نفسه.

وقيل ان التتار الذين اغاروا على تلك البلاد قد اسروه، ثم باعوه، وان الاحوال قد تقلبت عليه، وانه انتقل من تاجر الى آخر حتى وصل الى حماة في سورية، فدمشق، فمصر.

استطاع الظاهر بيبرس ان يحقق ذاته وشخصيته، فأصبح رابع سلاطين المماليك البحريين، بل يعد المؤسس الحقيقي لسلطان المماليك.

كان منذ صغره مميزا بالحكمة والدهاء، وبالقوة وسعة الشخصية والافق الرحب.



وكان مقاتلا عنيدا ومدافعا شرسا عن الارض العربية، خاض معارك مشرفة ضد الصليبيين.



وكانت معركته الاولى في «المنصورة» في مصر، ومنها اتجه الى معارك مكثفة مع الصليبين.



معلنا انه يريد تطهير الارض العربية من الصليبيين الاستعماريين، وقد شبهه المؤرخ الفرنسي «غاستون فبيت» بصلاح الدين الايوبي.



فقد بدأ كلاهما بمحاولة القضاء على الحركات الانفصالية التي ظهرت في بلاد الشام، وكلاهما سعى الى وحدة مصر وبلاد الشام، وكلاهما قاتل قتالا مجيدا ذودا عن ارض العرب، ودفاعا عن التراث.

حارب الظاهر بيبرس المغول في «عين جالوت»، وانتصر على التتار في الاناضول، وهو بالاضافة الى اعماله العسكرية كان يشجع العلم والعلماء، ويعتني بإنشاء المدارس، ولعل المدرسة الظاهرية هي من اهم تلك المدارس.

توفي السلطان الظاهر بيبرس في 28 محرم سنة 776هـ، سنة 1271م.



في دمشق، ودفن في قرية داريا بالقرب من عاصمة الامويين، حسب وصيته.

يعد الظاهر بيبرس من رجال العرب، لأنه عمل للوحدة العربية وقاتل الانفصاليين وقاتل الغزاة والمعتدين وهو من العرب الذين دفعوا الخطر عن هذه الأمة في تاريخها الوسيط، وقد قال فيه المقريزي: «كان من خير ملوك الاسلام».



(من كتاب: الموسوعة العلمية المبسطة)