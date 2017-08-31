الضغط المنخفض.. يؤدي لفقد السمع

كشفت دراسة ايطالية عن وجود علاقة بين الضغط المنخفض والفقدان المفاجئ للسمع حيث اجريت الدراسة على عدد من الاشخاص ذوي الضغط المنخفض ولوحظ ان 20% منهم اصيبوا بفقدان مفاجئ للسمع عند الكبر نتيجة الانخفاض المفاجئ في الضغط، ونصحت الدراسة اصحاب الضغط المنخفض بالاكثار بتناول البنجر وملح الطعام حتى يرتفع ضغط الدم.

الإجازة خير علاج

في دراسة قيمة وهائلة لعدد من الباحثين وبعد خضوع اكثر من 1200 رجل لمن ترتفع لديهم احتمالات الاصابة بأمراض القلب اكتشف العلماء ان الاشخاص الذين يواظبون على اخذ اجازات سنوية وعطلات ويقضونها في مرح وسعادة تقل احتمالات الوفاة الناجمة عن ازمات قلبية لديهم بمقدار الثلث تقريبا بالمقارنة بسواهم ممن لا يأخذون اجازات او عطلات.

كما كشف الباحثون ان الاجازات والعطلات اذا ماتم قضاؤها بسعادة ومرح يكون لها مفعول السحر وتريح الاعصاب وتخفف الى حد كبير حالات التوتر وتساهم مساهمة فعالة في الاحساس بالاستقرار النفسي وكلها تساهم في إطالة العمر والوقاية من امراض القلب المفاجئة.



(من كتاب: حقائق × دقائق - ابراهيم مرزوق)