أبو بكر الرازي طبيب وكيميائي عربي

أبو الطب العربي، وحجة الطب في أوروبا حتى القرن السابع عشر، يعتبره الكثيرون مؤسس الكيمياء الحديثة في الشرق والغرب معا.

وقد اشتهر في الطب والكيمياء والجمع بينهما.

وقال عنه ابن النديم في كتابه الفهرست: «كان الرازي أوحد دهره وفريد عصره.. قد جمع المعرفة بعلوم القدماء، سيما الطب».



وسماه ابن اصيبعة «جالينوس العرب».

من أشهر كتبه «الطب الروحاني» و«الأسرار في الكيمياء» وكتاب في الحصبة والجدري، و«الحاوي» و«المنصوري» و«كتاب من لا يحضره الطبيب»، ويعرف بطب الفقراء، و«سر الأسرار».



وهناك قول شائع عن الرازي هو: «كان الطب معدوما فأحياه جالينوس.. وكان الطب متفرقا فجمعه الرازي».

وقد تُرجمت كتبه الى اللاتينية، واعتمدها كبار علماء اوروبا في الكثير من اعمالهم ودراساتهم، وظلت مرجعهم الأوحد في جامعاتهم حتى القرن السابع عشر.

مجّد أبو بكر الرازي العقل ومدحه، واعتبره «أعظم نعم الله وأنفع الأشياء وأجداها، وبه أدركنا ما حولنا.



(من كتاب: صانعو التاريخ - سمير شيخاني)