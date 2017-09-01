٭ أول نشرة جوية بثت كانت عبر محطة BBC في 29 يونيو 1949.

٭ «إيرل أفروسيل» كان أول بريطاني يضع على سيارته لوحة برقم السيارة AI.

٭ آخر مرة استعمل فيها السهم كسلاح في بريطانيا كان عام 1927.

٭ عندما اكتشفت الأشعة السينية «أي أشعة إكس» لأول مرة، قال اللورد كليفن عنها: إنها اضحوكة.

٭ الكلمات الأخيرة التي قالها العالم ألبرت أينشتاين قبل موته بلحظات لم تعرف أبدا، فقد قالها باللغة الألمانية ولسوء الحظ الممرضة التي استمعت إليه لم تكن تفهم تلك اللغة.

٭ ألبرت أينشتاين عالم الذرة المرموق جدا فشل في الاختبار الأول الذي أجراه لدخول الجامعة.

٭ من أفضل قادة الفرق الموسيقية في القرن العشرين كان ليبولد ستوكووسكي.



قاد فرقة موسيقية لأول مرة وكان في الثانية عشرة.

٭ آخر مرة حكم بالشنق على شخص قطع شجرة بدون إذن مسبق في بريطانيا كان عام 1819.

٭ أول عرض لأكثر أعمال موتسارت شعبية «دون جيوفاني» حصل على بعد يوم واحد من انتهاء موزارت منه.

٭ آخر مرة كانت هناك عربات من الدرجة الثالثة ضمن عربات القطارات في بريطانيا كان في الثالث من يونيو عام 1956 وبعد ذلك التاريخ اصبح هناك درجة أولى وثانية فقط.

٭ عام 1934 تم وضع حد للسرعة غير المحدودة للسيارات في بريطانيا.

٭ تعد بيضة النعامة أكبر بيضة وهي بحجم يوازي 24 مرة من حجم البيضة العادية للدجاج ويلزمك ان تستيقظ باكرا إذا ما فكرت بتناول بيضة نعامة على الفطور، بحيث تحتاج الى ساعة ونصف من الغلي حتى تصبح صلبة.

٭ تستطيع الفئران العيش بدون ماء لفترة طويلة من الزمن اطول بكثير من الجمل.

(من كتاب: 4000 حقيقة - جايلز براندريث - ترجمة: ليديا البريدى)