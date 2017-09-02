متى بدأت المرأة في عمل تسريحة لشعرها؟

من المدهش أن تعرف أن المرأة بدأت بالاهتمام بتزيين وترتيب شعرها منذ وقت طويل من تاريخنا الإنساني المكتوب، فالمشط، على سبيل المثال، استخدم من قبل المرأة منذ وقت مبكر جدا، والإنسان البدائي صنع المشط من العظم أو الخشب أو البرونز.

كان الإنسان البدائي يعطي اهتماما كبيرا إلى شعره بعضهم كان يصبغ شعره الأسود أو الأبيض أو الأحمر في الكونغو (أفريقيا)، كما استخدم الانسان الزيت المستخلص من الفول لتسريح شعره، كذلك وضع عدد من القبائل الطين المعجون على شعرها.

في زمن الاغريق استخدمت المرأة دبوسا طويلا للشعر، جيد الصنع، وعليه نقش في بعض الأحيان، وفي مناسبات خاصة كانت المرأة تزين شعرها بضفيرة أو بإكليل من الزهور، استخدمت كذلك الشريط لربط الشعر.

كان ترتيب المرأة لشعرها المجعد يعتبر، حتى في الزمن القديم، أكثر جاذبية من الشعر المرسل (المسرح)، وهناك صور وتماثيل تزين واجهة المعابد تبين المرأة لها صف من خصل الشعر الصغيرة. مرتبة بشكل جيد، هذه الخصل يفترض أنها عملت وبقيت في مكانها لهذه الفترة الطويلة بوسائل اصطناعية، ومن ناحية أخرى، لم يعتد الرجال على تسريح شعورهم فقط، بل اعتادوا كذلك على تسريح لحاهم.

وبتقدم الحضارة، أصبح الشعر وطريقة ترتيبه وتنظيمه أكثر اختلافا، ففي بعض الأماكن، كانت التقليعة أو التسريحة للشعر المرسل، وفي أماكن أخرى كان للشعر المجعد. إن تقليعة الشعر القصير للرجال والشعر الطويل للمرأة حديثة جدا في تاريخ الحضارة الإنسانية، حيث يرجع إلى عهد العصور الوسطى.

(من كتاب: سؤال وجواب في العلوم والتكنولوجيا - ترجمة: د.هشام عبدالجبار الهاشمي)