تراكم المواد السامة

تعد عملية الشيخوخة تسمما بطيئا في الحياة، نتيجة لتراكم السموم في جسم الفرد المعمر.

حيث ان المواد الكيميائية المستخدمة في التصنيع وخاصة تصنيع الأغذية وكذلك الماء الذي نشربه، والبيئة التي نحن فيها، كل تلك العوامل خفضت من مقاومتنا للأمراض، وغيرت التمثيل الغذائي Metabolism في أجسامنا، وتسببت في إعطاب عمل انزيمات أجسامنا، وغيرت توازن الهرمونات، وعندما تتراكم السموم في خلايانا، فإن تلك الخلايا تُحرم من العناصر الغذائية والأوكسجين لأنها مكتظة بالسموم ولا مجال لدخول تلك العناصر الغذائية ولا الأوكسجين، وهذا الحرمان يضعف قابلية الخلايا في الشفاء ولا تعود إلى عملها السوي، وبالتالي يؤثر هذا الأمر في حياتنا سلبا ويُسرع من عملية الشيخوخة.

بالإضافة إلى ما جاء آنفا، فإن إطالة العمر أمر محال إذا كان هناك جزء من القناة المعدمعوية (يعني المعدة والأمعاء)، لا يعمل جيدا أو سويا نتيجة لتراكم السموم، حيث ان الجهاز الهضمي في هذه الحالة لا يقوم بكامل فعاليته ولا يمتص العناصر الغذائية ولا يهضمها بشكل كامل، وحتى انه لا يستطيع التخلص من المخلفات والسموم من الجسم والناتجة من عملية الهضم الناقصة، ونقصد هنا بالضبط أن البروتينات غير المهضومة، والبكتيريا التي تجد نفسها في القناة (المعدمعوية) تنضح كلها في مجرى الدم، وبالنتيجة يكون الفرد مصابا بما يسمى متلازمة رشح الأمعاء (Leaky gut syndrome)، وهي حالة مرضية يسمح فيها جدران الأمعاء بمرور جزيئات كبيرة نسبيا من الطعام الى مجرى الدم، ومن الممكن أن تسبب هذه الحالة تفاعلات الحساسية، وهذه السموم تثقل كاهل الجهاز الهضمي المناعي، والكبد، والكليتين، ونتيجة لذلك يصاب المرء بالسرطان نتيجة لمختلف أمراض الجهاز المناعي الذاتي.

(من كتاب شباب دائم بالغذاء والأعشاب والعلاج الطبيعي - د.دلاور محمد صابر)