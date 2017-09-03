أبوالقاسم عباس بن فرناس

أديب وعالم عربي عاش في القرن الثالث الهجري، كان أول من طار في الهواء، ورسم هيئة السماء.

من تاكرتا في قرطبة، اتخذ في دارته هيئة السماء، وصوّر فيها الشمس والقمر والكواكب ومداراتها، والغيوم والبرق والرعد، فكان عمله من عجائب الصنعة وبديع الابتكارات.

وكان عباس هذا اول من طار وحلّق في الهواء كما تطير الطيور، وكان هذا الاختراع من الاختراعات المدهشة التي قام بها في ذلك العصر هذا العالم الأندلسي الحكيم كما أطلقوا عليه.



فقد قام بتجارب كثيرة، درس خلالها ثقل الأجسام ومقاومة الهواء لها، وتأثير ضغط الهواء فيها اذا ما حلّقت في الهواء، وكان له خير معين على هذا الدرس تبحره في العلوم الطبيعية والرياضية والكيمياء، فاطلع على خواص الأجسام واتفق لديه من المعلومات ما حمله على ان يجرب الطيران الحقيقي بنفسه، فكسا نفسه بالريش الذي اتخذه من سرقي الحرير (شقق الحرير الأبيض) لمتانته وقوته، وهو يتناسب مع ثقل جسمه، وصنع له جناحين من الحرير ايضا يحملان جسمه اذا ما حركهما في الفضاء.



وبعد ان تم له كل ما يحتاج إليه هذا العمل الخطير، وتأكد من ان باستطاعته اذا ما حرّك هذين الجناحين، فإنهما سيحملانه ليطير في الجو كما تطير الطيور ويسهل عليه التنقل بهما كيف شاء، بعد ان أعد العدة أعلن للناس انه يريد ان يطير في الفضاء، وان طيرانه سيكون من الرصافة في ظاهر مدينة قرطبة، فاجتمع الناس هناك لمشاهدة هذا العمل الفريد والطائر الآدمي الذي سيحلق في الفضاء.



وصعد ابوالقاسم بعدته الحريرية فوق مرتفع وحرك جناحيه وقفز في الهواء، وطار في الفضاء مسافة بعيدة عن المحل الذي انطلق منه، والناس ينظرون اليه بدهشة وإعجاب، وعندما همّ بالهبوط الى الأرض تأذى في ظهره، فقد فاته ان الطائر يقع على (ذيله)، ولم يكن يعلم موقع الذنب في الجسم في أثناء هبوطه الى الأرض.



(من كتاب: كشكول المعارف والعلوم - كاميليا سلوم عكاوي)