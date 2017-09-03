٭ سارق الجمال يبدأ بسرقة بيضة.

٭ جمال بلا فضيلة.. زهرة بلا عطر.

٭ الفرصة لا تسنح إلا لمن يبحث عنها.

٭ البستان الجميل لا يخلو من الأفاعي.

٭ ينال احترام الناس من يحترم نفسه.

٭ قليل دائم.. خير من كثير زائل.

٭ ذهب لصيد أسد فعاد بذنب ثعلب.

٭ الأسد العجوز.. تتكاثر عليه الكلاب.

٭ هناك اسئلة لا يجاب عنها الا بالسكوت.

٭ حكيم من ينطق بالحكمة.. واحكم منه من يعمل بها.

٭ الحقيقة التي توليها ظهرك.. تطعنك فيه.

٭ ليس هناك أثمن من ثقافة ترفع ومعرفة تنفع وايمان يشفع.

٭ البخيل كالدابة التي تحمل التبر وتأكل التبن.

٭ لكي تحكم نفسك استخدم عقلك ولكي تحكم الاخرين استخدم قلبك.

٭ الكلمة الطيبة تجذب قلوب الناس.

٭ خلف كل حائط.. آذان تتسمع.

٭ حب النفس.. حب من طرف واحد.

٭ افضل الثمار.. ابطؤها نضجا.

٭ لا تحاول ان تبتلع ما لا يسعه حلقك.

٭ كل ساعة تمر.. حجر في بناء المستقبل.

٭ مظهر المرأة.. لا يظهر اصلها.

٭ يد واحدة.. لا تصفق.

٭ ليس كل من يطرق الحديد.. حدادا.

٭ نعومة ملمس الحية تخفي سموم انيابها.

٭ السهم الذي ينطلق لا يعود.. فتأكد من التصويب.

٭ المال لا يجلب الاصدقاء.. بل يجذب المنافقين.

٭ المغرور كالطائر.. كلما ارتفع صغر في عين الناس.

(من كتاب: الموسوعة الثقافية الكبرى ـ مجدي سيد عبدالعزيز)