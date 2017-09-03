٭ سارق الجمال يبدأ بسرقة بيضة.
٭ جمال بلا فضيلة.. زهرة بلا عطر.
٭ الفرصة لا تسنح إلا لمن يبحث عنها.
٭ البستان الجميل لا يخلو من الأفاعي.
٭ ينال احترام الناس من يحترم نفسه.
٭ قليل دائم.. خير من كثير زائل.
٭ ذهب لصيد أسد فعاد بذنب ثعلب.
٭ الأسد العجوز.. تتكاثر عليه الكلاب.
٭ هناك اسئلة لا يجاب عنها الا بالسكوت.
٭ حكيم من ينطق بالحكمة.. واحكم منه من يعمل بها.
٭ الحقيقة التي توليها ظهرك.. تطعنك فيه.
٭ ليس هناك أثمن من ثقافة ترفع ومعرفة تنفع وايمان يشفع.
٭ البخيل كالدابة التي تحمل التبر وتأكل التبن.
٭ لكي تحكم نفسك استخدم عقلك ولكي تحكم الاخرين استخدم قلبك.
٭ الكلمة الطيبة تجذب قلوب الناس.
٭ خلف كل حائط.. آذان تتسمع.
٭ حب النفس.. حب من طرف واحد.
٭ افضل الثمار.. ابطؤها نضجا.
٭ لا تحاول ان تبتلع ما لا يسعه حلقك.
٭ كل ساعة تمر.. حجر في بناء المستقبل.
٭ مظهر المرأة.. لا يظهر اصلها.
٭ يد واحدة.. لا تصفق.
٭ ليس كل من يطرق الحديد.. حدادا.
٭ نعومة ملمس الحية تخفي سموم انيابها.
٭ السهم الذي ينطلق لا يعود.. فتأكد من التصويب.
٭ المال لا يجلب الاصدقاء.. بل يجذب المنافقين.
٭ المغرور كالطائر.. كلما ارتفع صغر في عين الناس.
(من كتاب: الموسوعة الثقافية الكبرى ـ مجدي سيد عبدالعزيز)