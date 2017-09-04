كيف كان الناس قديما ينظرون إلى البصل؟

كان المصريون القدماء يعتبرون البصل نباتا مقدسا، فكانوا يحلفون به ويقدمونه قرابين لآلهتهم وموتاهم ويزينون به قبورهم وكان اليونان والرومان يعتقدون ان عصير البصل يجعل المحاربين اقوى واشجع.

وقد انتشرت زراعة البصل في كل انحاء العالم، وفي القرون الوسطى كان يستعمل في طقوس الزواج كهدية قيمة تقدم للعروس لأنهم كانوا يعتقدون انه يضمن صحة جيدة للعروسين امدا طويلا.

ويحكى لنا التاريخ ان الملك ريتشارد قلب الاسد كان يلبس قلادة من البصل حول عنقه لاعتقاده ان البصل يمنع الموت المفاجئ.

ومع التقدم العلمي في القرن العشرين اكتشف العلماء ان الزيوت الطيارة في البصل لها مقدرة على قتل الفطريات والميكروبات المسببة لكثير من الأمراض كما انه يحتوي على كثير من العناصر ذات الخواص العلاجية ولا يعيبه سوى رائحته المزعجة.

(من كتاب: حول العالم س وج - مصطفى غنيم)