لماذا كانت للقهوة طعوم مختلفة؟

استُعملت القهوة كشراب منعش ومنبه منذ مدة ليست مديدة، وأول من اكتشفه هم عرب اليمن الذين استخلصوا منه أول الأمر أدوية للبطن.

واسم القهوة الأصلي هو البن، أما القهوة فقد اطلقها العرب على الشراب المحضر من البن، ومن العربية انتقلت الى بقية لغات العالم، وقد سبب إدخاله إلى أوروبا فتنة، فحرم مرة واستعمل مرة أخرى كدواء، ثم استعمل شرابا، حيث تأسست المقاهي في بريطانيا لشربه.

واسم المقهى في العربية مشتق من القهوة، وقد استمرت تحمل هذا الاسم رغم أنها لم تعد تقتصر على تقديم القهوة.

يختلف طعم القهوة التي نشربها تبعا للاختلاف في طريقة تحضيرها، وطريقة تحميصها. ولكن أهم سبب لذلك هو توليفة البن قبل الطحن. ويختلف البن من بلد لآخر في النوع والدرجة.

فمثلا، ينمو البن الى ارتفاعات تتراوح بين ألف وخمسة آلاف وستة آلاف قدم (300 - 1500م).

ومن المتفق عليه أن ألطف أصناف البن هي التي تؤخذ من الأعالي - ثلاثة آلى خمسة آلاف قدم (900 - 1500م) - لكن هذا ليس هو السبب الوحيد في الاختلاف، فالبن المزروع في بلد واحد قد يختلف عن بعضه البعض كثيرا.

ينقسم البن تجاريا الى فئتين عريضتين: البن البرازيلي والبن المعروف بالمايلد الذي ينتج في بقية الأقطار، وأهم تنويعاته البن العدني والبن السيلاني والبن الهندي، والمايلد أجود وإن كانت أصناف من البرازيلي ألطف منه.

وكما قلنا من قبل فإن أحد أسباب الاختلاف في طعم القهوة هو التوليفة أي نوع المزيج الذي قد يحتوي على عدة أصناف من البن.

إن تحضير القهوة ابتداء من التوليف فالطحن فالغلي هو فن يتطلب ذوقا مرهفا. ومن أجود أنواع القهوة في هذا المجال القهوة العربية المُرة التي تخصص بها الفلاحون وأبناء البادية، وهي تحضّر بطرق معقدة ومطولة وتمر بعدة مراحل.

ويُضاف إليها حب الهال (الهيل) في المعتاد لإعطائها نكهة إضافية.

(من كتاب: « الموسوعة العلمية المبسطة)