كيف تعمل بصمة الإصبع؟

٭ توجد عند الطرف النهائي لإصبع اليد مسام دقيقة ينفذ منها العرق، مما يجعلها ندية رطبة باستمرار بحيث تصبح كالختامة التي يكثر استخدامها في اعمالنا المكتبية، وعند ملامستها لأي جسم فإنها تترك آثارا واضحة يستطيع رجل الشرطة التقاطها وتصويرها والاستفادة منها فيما بعد لمطابقتها مع بصمات الأشخاص المشكوك في أمرهم، والواقع ان كل إنسان له بصمة شخصية تميزه عن الآخرين ونادرا ما يتكرر ظهور نفس البصمة لدى شخصين مختلفين حتى في حالة التوأمين يلاحظ اختلاف بصماتهما.

وكما نعلم فإن لكل شخص بصمة خاصة به لا يتكرر وجودها لدى أي شخص آخر، كما ان كل إنسان له ملامح في وجهه يندر تكرارها عند اي شخص آخر.

(من كتاب: س و ج - في العلوم المبسطة - أ.د.حسام محمد مازن)