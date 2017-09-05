النعناع والأساطير

يلاحظ ان النعناع هو اسم حورية اطلقته الاساطير، وتعود اصل كلمة نعناع الى اليونانية وزراعته الاولى في وادي النيل، وان البابليين استخدموه لمعالجة سوء الهضم وان الصينيين استخدموه للمغص والرومان لعلاج التسمم، كما استخدمه العرب طاردا للحشرات، ثم استخدم لاول مرة في صيدليات لندن في العام 1721، ويستخدم النعناع كمنبه للمعدة ومضاد لالتهابات البنكرياس، ويساعد على تسهيل عملية الهضم، وله فائدة كبيرة في ازالة عفونة المعدة وتنشيطها وطرد غازاتها، ويعد علاجا فعالا ضد المغص، ويستخدم ايضا في علاج تهيج القولون وطرد الطفيليات والبكتيريا التي تصيب الانسان والدواجن، كما انه مفيد جدا في تهدئة الكحة والآلام وتنشيط القلب والدورة الدموية والمخ ويعالج الاسهال لدى الاطفال، كما يستخدم كمضمضة لالتهاب الحنجرة، ويدخل في صناعة معجون الاسنان ويخفف من آلام الصداع والربو والزكام والتهاب القصة الهوائية والسعال ويطهر الفم.

(من كتاب: ثمار من حدائق المعرفة - د.محمد كامل عبدالصمد)