جوليا طعمة الدمشقية

رائدة نسائية من الطراز الأول في العالم العربي. أول من أسس مجلة نسائية عربية. هي «جوليا طعمة» ولدت في عام 1882 في بلدة «المختارة» في لبنان، والتحقت بإحدى مدارس صيدا الجنوبية الراقية ومارست التعليم في بلدة «شفا عمرو» وعادت بعدها الى لبنان وتزوجت من رئيس بلدية بيروت (بدر دمشقية) وأنجبت ابنا أصبح سفيرا.

عادت جوليا الى فلسطين في العشرينيات من القرن العشرين بعد اكثر من ربع قرن من مغادرتها، وكان اليهود قد بدأوا الهجرة المنظمة فساهمت في دعوة المرأة الفلسطينية الى النضال من اجل بلادها أسوة بالمرأة اليهودية.

أسست أول مجلة نسائية عام 1921 باسم «المرأة الجديدة» وكانت المجلة الوحيدة التي كانت تدفع للكتاب لقاء كتابتهم ما شكل عبئا ماديا عليها.

أسست «جوليا طعمة» اول صالون أدبي في لبنان، وعرف صالونها كما عرف صالون «مي زيادة» في مصر، لكن صالون جوليا كان الأوسع والأكثر حضورا وكان يزورها مشاهير العلم والأدب والفن والسياسة، وعلى رأسهم أحمد شوقي ويعقوب صروف والشاعر خليل مردم بك وكانوا يأتون إليها من مصر وسورية وفلسطين.

أنشأت أول جمعية نسائية عام 1917 وكانت تجتمع بالنساء شهريا، وكان هاجس الحضارة العربية واللغة العربية والأخلاق العربية هو همها الكبير، لكنها كانت تحث السيدات ايضا على التعرف على الحضارة الغربية وإتقان اللغات الأجنبية (في ذلك الحين!).

قال عنها المستشرق الفرنسي الكبير «جاك بيرل»، إنها جمعت بين الحضارة الغربية والثقافة العربية وكانت تقول: ان الأمة لا تقوى إلا بأخلاق نسائها، زوجات وأمهات.

لم تكن تهتم بالسياسة، لكنها كانت مولعة بالقضايا الوطنية، وكان الاجتياح الصهيوني هو اكثر ما يؤرقها خوفا على بلادها.

منحها «بشارة الخوري» اول رئيس لبناني، وساما رفيعا، لكنها أوصت بأن يكون من نصيب اول سيدة لبنانية تدخل البرلمان.

كانت جوليا طعمة دمشقية أديبة ومفكرة ومصلحة اجتماعية وداعية أخلاقية ومحررة للمرأة العربية ومناضلة سياسية ضد التسلل الصهيوني في المجتمع الفلسطيني.

(من كتاب: شخصيات صنعت التاريخ - أسيمة جانو)