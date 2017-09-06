مم يتكون عسل النحل؟

٭ يتكون عسل النحل من 19 مادة حيوية ومفيدة لجسم الانسان، منها البروتين الذي يُعطي الطاقة الحرارية ويساعد في نمو العضلات، والكربوهيدرات، على شكل السكر الذي يسهل هضمه وامتصاصه فيغذي المرضى والناقهين، وفيتامين (ب) المفيد في حالات شلل الأعصاب وتنميل الاطراف، وفيتامين ب2 الذي يدخل في علاج الامراض الجلدية وقرحة الفم وتشقق الشفاه والتهابات العين واحمرارها، وفيتامين ب6 الذي يستعمل في علاج تشنجات الاطفال وبعض الامراض الجلدية، وحامض النيكوتينيك الذي يؤدي نقصه الى ظهور مرض البلاجرا، وفيتامين E الذي يؤدي نقصه الى العقم في النساء والرجال، ويشتمل العسل أيضا على أملاح الصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم والماغنسيوم والمنجنيز والحديد والنحاس والفوسفور والكبريت والكلورين، وبعض هذه المعادن تكون في صورة أملاح تساعد على تهدئة الأعصاب في حالات الاضطراب النفسي والعصبي، وبعضها كأملاح الكالسيوم يساعد الاطفال على المشي وظهور الأسنان، وبعضها كأملاح الحديد تقوي الدم وخصوصا في الاطفال، وتزيد نسبة الهيموجلوبين في كرات الدم.

وحتى عصر قريب جدا لم يكن اخصائيو التغذية والأطباء المعالجون يعلقون أهمية كبيرة على هذه المعادن في عسل النحل، ولكن اتضح أخيرا ان هذه المعادن رغم ضآلة كميتها موجودة في العسل بنسب متوازنة تجعل الجسم البشري يستفيد منها بسرعة أعظم وبصورة أكمل من الكميات المركزة.

(من كتاب: كنز العلوم - مجدي سيد عبدالعزيز)