ما البلاتين؟

البلاتين معدن متميز، لونه أبيض ميال للرمادي واسمه مأخوذ من الكلمة الاسبانية: «بلاتا» وهي تصغير لكمة فضة. البلاتين أصلب من النحاس وهو مطاوع كالذهب، بحيث يمكن تمديد أونصة واحدة منه لعمل سلك دقيق يصل من دمشق الى بيروت، والبلاتين أثقل مرتين من الرصاص حيث تزن قدم مكعبة منه أكثر من نصف طن.

يوجد البلاتين في حالته الخام مخلوطا في الغالب بالمعادن النادرة كالبلاديوم والروديوم، والايريديوم والأوزميوم، وهي المعادن المسماة «معادن البلاتين»، ويحدث أن يوجد مختلطا بالذهب والنحاس والفضة والحديد والكروم أو النيكل. وتكون خاماته على شكل حبات، أو رقائق، أو كتل.

اكتشفت مستودعات «البلاتين» الواسعة لأول مرة في جنوب افريقيا في القرن الثامن عشر. وقد ظل يعتبر على مدى السنين معدنا غير نافع، فظل رخيصا ثم تبينت فائدته، فقفزت أسعاره، وهو نادر كما نعلم حتى بلغت هذه الاسعار مليونين ونصف المليون دولار للقدم المكعبة فيه.

وما يجعل البلاتين مفيدا جدا هو مقاومته للتأكسد والحوامض والحرارة. إن درجة انصهار البلاتين هي درجة 3190 فهرنهايت. وهو يُمزج، لأغراض مختلفة، بالمعادن البلاتينية أو بالفضة والذهب والنحاس والنيكل والصفيج (القصدير).

يُستعمل البلاتين في الحلي بشكل رئيسي. غير أنه يُستعمل أيضا في صنع نقاط التماس (الفتح والإغلاق) في الدارات الكهربائية، وموازين المختبرات، وفي آلات القياس المضبوط للحرارة، وكموصل في الآلات الكهربائية الدقيقة.



(من كتاب: غرائب الاختراعات والاكتشافات - الموسوعة العلمية المبسطة)