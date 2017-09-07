مبادرة منع ألزهايمر

تطوّر مجموعة من الباحثين بمعهد بانر لداء ألزهايمر برنامج مكافحة لافراد معرضين جينيا لخطر الاصابة بداء ألزهايمر، واشارت أبحاث الى ان تغييرات في ادمغة افراد يمكن ان يصابوا بداء ألزهايمر تجري قبل سنوات طويلة من ظهور المرض والاقتراح من هذه المجموعة، في الواقع، هو انه يمكن اكتشاف تغييرات الدماغ قبل ما يصل الى 15 سنة من بداية ظهور الاعراض السلوكية، يحدد افراد يتعرضون لهذه التغييرات الباكرة في ادمغتهم بأنهم مصابون بأعراض تمهيدية لداء ألزهايمر، ويظن الباحثون ان افضل طريقة لمكافحة داء ألزهايمر هي معالجته قبل ان يبدأ، والهدف هو استخدام التصوير العصبي ووسائل اخرى (مثال: السائل الشوكي الدماغي وقياسات معرفية) لتحديد ومتابعة تغييرات في افراد حين تطبيق علاجات مثل تعديل وراثي وخفض النشاء، ستقدم متابعة التغييرات عبر مؤشرات بيولوجية محددة مستوى من التفاصيل عن تقدم وتطور المرض بنحو لم يكن ممكنا من قبل، وسنحظى بمعرفة افضل عن طريق تطور المرض وتحديد وسائل ممكنة لتغيير مساره.

على الرغم من الكلام السابق عن ثلاثة مشروعات رئيسية فقط قيد التطوير لا يعد هذا بأي وسيلة قائمة شاملة لتلك القائمة حاليا، التقدم على كل حال مشجع جدا، ويبدو ان هدف القضاء على هذا المرض او تقديم طريقة لادارته لم يعد بعيد المنال، وتعد الادلة والابحاث الحالية عن داء ألزهايمر بعضا من الاكثر وعدا في السنوات الاخيرة، قد يكون التهديد الأكبر لإيجاد علاج خفض التمويل لدعم مثل تلك البرامج، ومن ثم مهم لنا جميعا ان نتوثق من ان تمويل الامة الصحي يلبي حاجات هذه البرامج.



(من كتاب: عقل دائم الشباب وليام تيبت)