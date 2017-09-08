من مخترع الشاشة العريضة؟
٭ كريتان.
من مخترع مطفأة الحريق؟
٭ كارليه.
من مخترع الاكورديون؟
٭ دميان.
من مخترع آلة تفجير حصى الكلى؟
٭ شوسي.
من مخترع الاصطرلاب؟
٭ احمد صاغاني.
من مخترع آلة الخياطة المنزلية؟
٭ سنجر.
من مخترع المظلة؟
٭ غارزان.
من مخترع القنبلة الهيدروجينية؟
٭ تيلر.
من مخترع المغناطيس الكهربائي؟
٭ هنري جوزف.
من مخترع آلة فحص البول والدم؟
٭ بالو.
ما اجمل قبر في العالم؟
٭ قبر تاج محل في الهند.
من اول من انشأ مستشفى للامراض العقلية؟
٭ الوليد بن عبدالملك.
من اول من انشأ الصيدليات في العالم؟
٭ العرب.
(من كتاب: بنك المعلومات في سؤال وجواب - هشام خطاب)