٭ دودة القز الحرير تضع 500 بيضة أو أكثر توضع على أشرطة من الورق حتى الربيع القادم عندما يفتح التوت أوراقه، فتوضع هذه البيوض في حاضنة، حيث تفقس ديدانا سوداء صغيرة، حيث توضع فوق أوراق التوت فتتغذى عليها لمدة ستة أسابيع، ثم تبدأ الديدان تعقد حول نفسها خيطا صغيرا غير منظور تسكبه عبر ثقوب صغيرة في أحناكها. والشرنقة الواحدة قد تحتوي على حوالي 460 الى 1100 متر من خيط الحرير، وتنتهي منها بعد حوالي 72 ساعة.

٭ خيوط العنكبوت مصنوعة من غدد بطنية محددة، يخرج الحرير عبر ثقوب صغيرة جدا من أعضاء النزل عند رأس البطن. ويخرج كسائل سرعان ما يتجمد عند ملامسته للهواء. لهذه الخيوط الحريرية أنواع هي: الحرير اللزج الذي يستعمل في النسيج لالتقاط الفريسة، والنوع القوي الذي يدعم الكوالج التي ليست لزجة، وحرير الشرانق الذي توضع فيه البيوض. وبعضها ناعم ومنفوش، والآخر متين ليفي.



(من كتاب: « هل تعلم - علاء العموش)