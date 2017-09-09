٭ وزن طن الحديد بعد أن يصدأ يصبح ثلاثة أطنان.

٭ في النمسا قامت احدى الشركات بتصميم شواهد للقبور تضيء في الظلام، بعد ان تتشبع في النهار بالطاقة الشمسية.

٭ في الهند يزرعون 80 نوعا مختلفا من الأرز.

٭ حوالي 30% من الناس لديهم رِجل أقصر من رِجل.

٭ التمساح يحرك فكه الأعلى حين يأكل، في حين تحرك كل الكائنات فكها الأسفل.

٭ للأخطبوط ثلاثة قلوب.

٭ يعيش على سطح الأرض نحو 2300 نوع من الأفاعي، وهذا الرقم يشمل ما يعيش منها فوق سطح الأرض، وما يعيش في الأنهار والبحار.

٭ فرعون مصر (رمسيس الثاني) الذي حكم مصر نحو 77 سنة، أنجب 119 ولدا (60 صبيا و59 بنتا)، صورهم محفورة على الجدار الأمامي لمعبد «أبيدوس».

(من كتاب: صدق أو لا تصدق ـ إعداد: مصطفى علي)