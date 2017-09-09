من أول من قال بإمكانية علاج الأمراض العقلية عن طريق استحداث الحمى للمريض؟

٭ أبقراط.

من أول من أشار الى الميكروبات في دراسته؟

٭ العالم الهولندي ليفنهوك.

من الذي قام بأول دراسة عملية للنجوم والكواكب والسحب والأمطار؟

٭ العالم الفرنسي ديكارت.

من صاحب المذهب الفلسفي الشهير الذي يقول «أنا أفكر إذن أنا موجود»؟

٭ ديكارت.

من الفيلسوف اليوناني الذي تم إعدامه؟

٭ سقراط.

من الذي اخترع أول آلة تصوير فوتوغرافية؟

٭ الفرنسي نيسيفورنيبس.

من مخترع آلة القانون؟

٭ الفارابي.

من مخترع الإطار المطاطي المنفوخ؟

٭ الاسكتلندي جون دنلوب.

من مخترع بندول الساعة؟

٭ الإيطالي جاليليو.

من مخترع فكرة ورق الحائط؟

٭ الأميركي بلانكيت فليسون.

من أول من فكر في الطائرة النفاثة في العالم؟

٭ الكابتن ماركونيه الفرنسي.

(من كتاب: كنوز المعلومات - خالد عبداللاه)