من أول من قال بإمكانية علاج الأمراض العقلية عن طريق استحداث الحمى للمريض؟
٭ أبقراط.
من أول من أشار الى الميكروبات في دراسته؟
٭ العالم الهولندي ليفنهوك.
من الذي قام بأول دراسة عملية للنجوم والكواكب والسحب والأمطار؟
٭ العالم الفرنسي ديكارت.
من صاحب المذهب الفلسفي الشهير الذي يقول «أنا أفكر إذن أنا موجود»؟
٭ ديكارت.
من الفيلسوف اليوناني الذي تم إعدامه؟
٭ سقراط.
من الذي اخترع أول آلة تصوير فوتوغرافية؟
٭ الفرنسي نيسيفورنيبس.
من مخترع آلة القانون؟
٭ الفارابي.
من مخترع الإطار المطاطي المنفوخ؟
٭ الاسكتلندي جون دنلوب.
من مخترع بندول الساعة؟
٭ الإيطالي جاليليو.
من مخترع فكرة ورق الحائط؟
٭ الأميركي بلانكيت فليسون.
من أول من فكر في الطائرة النفاثة في العالم؟
٭ الكابتن ماركونيه الفرنسي.
(من كتاب: كنوز المعلومات - خالد عبداللاه)