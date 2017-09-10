«النار من شبابها والخيل من ركابها»
٭ يضرب مثلا على حسن تدبير بعض الاشخاص وتعثر آخرين.
«النوم ان كثرته كثر وان قللته قل»
٭ يضرب مثلا للعادة التي يعتادها الانسان.
«اللي يبيع الثور ما ينقش قراده»
٭ لأنه سيترك هم تنقيش القراد والعمل لغيره، ويضرب مثلا لمن يترك الاهتمام بالشيء اذا كان عند غيره.
«اللي انضرب الكف يستحمل الألف»
٭ يضرب على اعتياد الناس حتى على السوء.
«وُش يلقى الموت من البيت الخالي»
٭ طبعا لا يلقى شيئا، ويضرب مثلا للشيء لا يرجى نواله.
«إضرب الكلب يستأدب الفرس»
٭ يضرب مثلا للقوي يخاف اذا رأى العقوبة تنزل بالضعيف.
«هذي سنين نصر اللي تضحك منه صبح يجيك ظهر»
٭ اي لا تهزأ بأحد فتبلى.
«يا باغي من المشرق صبوح.. الفكه من المشرق غدا»
٭ يضرب لمن ترجو نواله.. فتجد ان الخلاص منه هو النوال.
«اللي يعمل ظهره قنطرة يستحمل الدوس»
٭ والافضل حافظ على ظهرك، واللي يرغب في الدوس يعمل لنفسه قنطرة.
(من كتاب: 1000 مثل من عيون الأمثال محمد صالح السبتي)