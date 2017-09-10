«النار من شبابها والخيل من ركابها»

٭ يضرب مثلا على حسن تدبير بعض الاشخاص وتعثر آخرين.

«النوم ان كثرته كثر وان قللته قل»

٭ يضرب مثلا للعادة التي يعتادها الانسان.

«اللي يبيع الثور ما ينقش قراده»

٭ لأنه سيترك هم تنقيش القراد والعمل لغيره، ويضرب مثلا لمن يترك الاهتمام بالشيء اذا كان عند غيره.

«اللي انضرب الكف يستحمل الألف»

٭ يضرب على اعتياد الناس حتى على السوء.

«وُش يلقى الموت من البيت الخالي»

٭ طبعا لا يلقى شيئا، ويضرب مثلا للشيء لا يرجى نواله.

«إضرب الكلب يستأدب الفرس»

٭ يضرب مثلا للقوي يخاف اذا رأى العقوبة تنزل بالضعيف.

«هذي سنين نصر اللي تضحك منه صبح يجيك ظهر»

٭ اي لا تهزأ بأحد فتبلى.

«يا باغي من المشرق صبوح.. الفكه من المشرق غدا»

٭ يضرب لمن ترجو نواله.. فتجد ان الخلاص منه هو النوال.

«اللي يعمل ظهره قنطرة يستحمل الدوس»

٭ والافضل حافظ على ظهرك، واللي يرغب في الدوس يعمل لنفسه قنطرة.

(من كتاب: 1000 مثل من عيون الأمثال محمد صالح السبتي)