تقوية الدورة الدموية بزيت السمك

يؤكد العالم البريطاني د.جورج بلاكبورن ان بعض العناصر الغذائية ـ مثل الزيت المستخرج من سمك السردين والسالمون ـ تعمل على تمدد جدار الشرايين لتسمح للدم بالتدفق عبرها بصورة اسهل.

كما ان هذه الزيوت تقي من امراض البنكرياس والاصابة بالسرطان.

الفجل علاج لمرض السكري

اثبت طبيب عالمي بعد اجراء مجموعة من التجارب على نبات الفجل فعاليته كعلاج لخفض السكر في الدم، ويوجد خطوات متعددة لتركيب ادوية فعالة في هذا المجال منخفضة التكاليف وليس لها اي آثار جانبية.

الجدير بالذكر انه قد اجريت اختبارات متكاملة اوضحت التأثير الاجمالي لنبات الفجل، حيث يمنع او يقلل من الزيادة في سكر الدم نتيجة تناول اطعمة معينة وذلك بعد ان اظهرت النتائج تأثيرها القوي في خفض نسب السكر في الفئران.

عصير التوت مضاد حيوي

اثبتت الابحاث الحديثة ان عصير التوت يحاصر البكتيريا، ويكون حولها جدارا يشل حركتها، وبهذا الشكل لا يحتاج الشخص الى الاستعانة بمضاد حيوي لعلاج التهابات الجهاز البولي، وانما يكفيه تناول عصير التوت الاحمر ليقوم بالمهمة نفسها.

(من كتاب: ثبت علميا - محمد كامل عبدالصمد)