٭ 11/9/1938 صدر أمر من المجلس التشريعي الأول بشراء سراج منارة كبير لتهتدي به السفن وينصب في رأس جزيرة مسكان.

٭ 11/9/1968 انضمت دولة الكويت لمنظمة العمل العربية.

٭ 11/9/1998 اختيرت دولة الكويت لتكون مقرا دائما لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية.

٭ 11/9/1999 أنجز طاقم طبي كويتي بإشراف وزير الصحة الأسبق د.محمد الجار الله اول عملية من نوعها لتحزيم المعدة لعلاج السمنة المفرطة باستخدام المنظار.

٭ 11/9/2002 اللاعب عبدالله مقدسي يحقق انجازا لافتا للتنس الكويتي وله شخصيا عندما بات اول خليجي يحصل على لقب البطولة العربية تحت 16 سنة للتنس التي اقيمت بالقاهرة.

٭ 11/9/2003 منتخب الكويت للسباحة يحقق لقب العمومي والناشئين في بطولة دول مجلس التعاون الخليجي للسباحة الـ 15 والتي اقيمت في مدينة الدمام.



(من كتاب: تاريخ الكويت يوماً بيوم د.صالح العجيري د.محمد احمد عيسوي ـ عبدالعزيز بدر (بوهندي)