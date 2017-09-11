٭ ارحل أينما تشاء، ولكن لن تجد مكانا أحسن من الوطن.

٭ يمكن للإنسان أن ينسى كل شيء، إلا حب الوطن.

٭ معظم الناس يقعون في الخطأ ولكن العظماء وحدهم يعرفون كيفية الاعتذار منه.

٭ تستطيع ان تشتري المحبة بالمال، بشرط أن تدفعه بلا مقابل.

٭ جذور التربية مريرة، ولكن ثمارها حلوة.

٭ لا تضق ذرعا بالمحن فإنها تصقل الرجال، وتقدح العقل وتشعل الهمم.

٭ الصداقة كنز.. ومن يحافظ على كنزه يظل غنيا.

٭ ألذ طعام بعد جوع، وأعذب ماء بعد ظمأ، وأهنأ نوم بعد تعب وأجمل نجاح بعد تضحية.

٭ القسوة في تربية الولد تحمله على التمرد، والدلال في تربيته يعلمه الانحلال.

٭ الذي يقهر نفسه أعظم ممن يفتح مدينة، والذي يقاوم هواه أجل ممن يحارب جيشا.

٭ دع القول فيما لا تعرف، والخطاب فيما لم تكلف.

٭ المعالي لا تنال بالأحلام ولا بالرؤيا في المنام، وإنما بالحزم والعزم.

٭ صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وجدار العقل يمنع من مزالق الهوى، ودروس التجارب أنفع من اي واعظ.

٭ احترس من الباب الذي له مفاتيح كثيرة.



(من كتاب: كلام من ذهب ـ حفيظ بن عيسى الراجحي)