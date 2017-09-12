لماذا يرتبط التنك بانجلترا؟

التنك عبارة عن سبيكة معدنية، اي خليط من الفلزات، ويعتمد التنك أساسا على فلز القصدير، وعموما يخلط القصدير مع الرصاص بنسبة 6 او 4 اجزاء قصدير الى جزء واحد من الرصاص.

لقد صنع التنك منذ آلاف السنين، ومع ذلك فمن الصعب تحديد وقت صنعه بدقة، فقد قيل انه كان معروفا لدى الصينيين القدماء، والمصريين، والإغريق، وكذلك الرومان ايضا.

يرتبط التنك، عادة بانجلترا، وهناك سبب لذلك، ففي منطقة «كرونيل» وجدت مناجم لرواسب القصدير، ولذلك عمل الانجليز التنك في وقت مبكر جدا، فكان قصدير «كرونيل» يستخدم لصنع التنك في اجزاء اخرى من أوروبا.

استعمل التنك لـ 3 اغراض رئيسية: الاحتياجات المنزلية والأشغال والحرف.

وفي فرنسا، استعمل التنك كأوانٍ للشرب، صحون، ولخزن الملح، وكمعدات للطبخ منذ القرن الرابع عشر، والألمان بدأوا في صناعة التنك منذ القرن الرابع عشر ايضا، وفي الوقت نفسه صنع التنك في كل من بلجيكا، هولندا، سويسرا، روسيا، والأقطار الاسكندنافية.

(من كتاب: سؤال وجواب في العلم والتكنولوجيا)