لماذا نشعر بالعطش؟

عندما نشعر بالعطش وليس لدينا شيء لنشربه فقد نعاني كثيرا لدرجة اننا لا نستطيع التفكير بشيء آخر، وجميعنا اختبر العطش في احيان كثيرة، لكن لا يمكن ان تتخيل كيف سيكون شعورك عندما تعطش لايام وايام.

ان الكائن البشري اذا لم يكن لديه شيء مطلقا ليشربه لمدة 3 اسابيع فإنه حتما سيموت، بكل بساطة يحتاج جسمنا الى التعويض عن مؤونته من الماء، ومع ذلك فإن بين 0.5 و0.6% من وزننا هو ماء، وفي الواقع خلال اليوم الواحد يفقد الشخص البالغ حوالي ثلثي الليتر من الماء عبر العرق ويفرز حوالي ليتر من الماء للتخلص من الفضلات، ومن جهة اخرى سواء شربنا او لم نشرب فنحن نحصل على الماء، فعندما يهضم الجسم الطعام فإنه يحصل على حوالي ثلثي ليتر من الماء من هذا الطعام يوميا، لكن هذه العملية من فقد الماء وكسبه ليست كافية لحفظ توازن الماء الذي يحتاجه جسمنا، والعطش هو الاشارة التي يعطيها الجسم لنا بأنه في حاجة الى المزيد من الماء، والجفاف في الفم او الحلق ليس هو الذي يسبب العطش كما يعتقد العديد من الناس، فذلك الجفاف قد يكون سببه اشياء عديدة كالعصبية او التدريج او تباطؤ تدفق اللعاب، ان بالامكان جعل اللعاب يتدفق من جديد (على سبيل المثال بقليل من عصير الليمون)، لكن هذا لن يعتني بعطشنا، وفي الحقيقة يمكن ان يتدفق لعابك بحرية ومعدتك ومجرى الدم والمثانة قد تكون ممتلئة بالماء وانت لا تزال تشعر بالعطش.

(من كتاب: كنز العلوم مجدي سيد عبدالعزيز)