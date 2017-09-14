٭ خلافا لمعظم المدن في العالم، فنزويلا ترحب بالحمام وقد بنيت لهذا الغرض بيوت جميلة في كل مكان من المدينة لكي تعيش فيها هذه الطيور المحببة.

٭ بالإضافة الى روما عاصمة إيطاليا، هناك مدينة اسمها روما في كل قارة من العالم.

٭ طائر الكاجو الذي وُجد في جزيرة من نيوكاليدونيا يركض لكنه لا يستطيع الطيران ويتغذى على ديدان الأرض ويعوي كالكلاب.

٭ الوجبة الرئيسية لنصف السكان في العالم هي الأرز.

٭ لم يبق في السويد من أثر للأمية منذ عام 1842 حيث يتوجب على الطفل السويدي الذهاب الى المدرسة لسبع سنوات على الأقل.

٭ يستطيع الكلب سماع ترددات صوتية عالية لا يستطيع الإنسان سماعها.

٭ بحيرة باسكونشاك في الاتحاد السوفييتي المنحل بحيرة ذات مياه مالحة، وذلك لأنها تتغذى دائما وباستمرار على الينابيع المالحة.. ويفترض العلماء ان الملح الموجود هناك يكفي لسد احتياجات العالم من الملح لأكثر من ألف سنة.

٭ ما بين عام 1939 و1940 تم اكتشاف مدينة تحوي 800 بيت في ألاسكا يقدر علماء الاثار عمرها 2000 سنة.

٭ استعمل الصينيون السهام ضد المغول عام 1232.

٭ سورتسي، جزيرة طبيعية بالقرب من ايسلندا ـ تشكلت من فوران بركان تحت الماء عام 1963 والآن يعيش عليها النبات والحيوان.

٭ جذع شجرة البوباب في كينيا كبير جدا لدرجة ان سكان هذه البلاد يقيمون بيوتهم داخلها.

٭ أول جريدة مطبوعة في أميركا أنشأها ستيفين داي في كامبريدج عام 1640.



(من كتاب: 4000 حقيقة مذهلة - جايلزبراندريث - ترجمة ليديا البريدي)