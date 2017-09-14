قشر البطيخ.. كله منافع

أكدت الأبحاث الطبية ان قشر البطيخ الاخضر له العديد من الفوائد العلاجية إذ يمكن استخدامه في علاج بعض الأمراض مثل ضغط الدم والتهاب الكلى واحتباس البول.. وقال خبراء التغذية ان البطيخ خال تماما من اي نوع من انواع الدهون وأنه يحتوي على كميات كبيرة من فيتامين B وعناصر الكالسيوم والحديد والألياف الغذائية الضرورية للأمعاء.. كما ان البطيخ غني بمادة مضادة للأكسدة تقي من الأضرار الناتجة عن كثرة التعرض للشمس وتقي من الأورام.

الأكبر سناً.. أكثر عطفاً

تشير دراسة حديثة الى ان الاشخاص يصبحون اكثر ظرفا وعطفا وكرما مع تقدمهم في السن، فقد اكتشف باحثون اميركيون ان شخصية الفرد تتغير مع التقدم في السن وفي اغلب الأحيان يكون التغيير للأفضل.. ويتعارض هذا الاكتشاف مع نتائج دراسات سابقة أشارت الى ان شخصيات الأفراد تصبح اكثر ثباتا مع وصولهم لسن الثلاثين، حيث يعتقد بعض العلماء ان شخصية الفرد محددة وتسيطر عليها جينات معينة تمنع تغيرها بعد تخطي سن النضج وقام الباحثون بدراسة اكثر من 132 ألف شخص تتراوح اعمارهم ما بين سن الـ 21 سنة و62 سنة وتم إجراء اختبار لتحديد السمات الشخصية لكل منهم، ووجد الباحثون ان حساسية المشاعر تزداد مع مرور الوقت وتحديدا خلال العشرينيات، كما ان ظرف الشخصية يزيد مع الوصول لسن الثلاثينيات، كما ان العصبية تقل مع زيادة السن عند النساء الا انها لا تتغير عند الرجال.

القلقاس.. يبعث الدفء في الجسم

أكدت الأبحاث والدراسات الطبية ان القلقاس يبعث الدفء في الجسم.. فهو يتمتع بنسبة عالية من النشا تزيد عما تحتويه البطاطس والبطاطا، كما انه غني بالعديد من العناصر الغذائية المفيدة لأمراض الكلى ويعالج القروح.



(من كتاب: حقائق x دقائق لإبراهيم مرزوق)