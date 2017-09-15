ما الدولة التي تتكون من اكبر عدد من الجزر؟

انها اندونيسيا، التي تتكون من 13 الف جزيرة في المحيط الهندي، وان كان العدد الاكبر من سكانها يتركز في الجزر الكبرى مثل جاوه وسومطرة.

وجزر اندونيسيا تقع في منطقة من اكبر المناطق التي يوجد بها البراكين في العالم، ففي جزيرة جاوه وحدها يوجد على الاقل 120 بركانا، واشهر بركان في اندونيسيا هو بركان كراكاتوا، ففي آخر مرة ثار فيها هذا البركان تأثر العالم كليا، حيث صعدت كميات كبيرة من الغبار في الغلاف الجوي وسمع الانفجار على بعد مئات الكيلومترات.

وقد كانت اندونيسيا تسمى منذ مدة باسم جزر الهند الشرقية او جزر البهارات، فقد احتلها الهولنديون في القرن السادس عشر من اجل الحصول على البهارات التي تشتهر بها.

ومن اغرب جزر اندونيسيا جزيرة صغيرة تسمى كومودو، وتشتهر بحيوان غريب لا يوجد في اي مكان آخر في العالم وهو وحش الكومودو، وهو عبارة عن سحلية ضخمة قد يصل طولها الى 3 امتار.

معظم سكان اندونيسيا من المسلمين، والعاصمة هي مدينة جاكرتا وعملة الدولة الروبية.

(من كتاب: « حول العالم س وج» - مصطفى غنيم)