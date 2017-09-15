ما أول آلة موسيقية؟

٭ هناك أسطورة أغريقية مفادها بأن «پان» اخترع أول آلة موسيقية، وهي مزمار الراعي، واستنادا الى هذه الأسطورة كان پان هذا يتجول حزينا بين أعواد دغل القصب على ضفة النهر، فسمع أنفاسه تصدر أنينا أثار إعجابه وشجونه، فأخذ احدى القصبات وقسمها الى أقسام غير متساوية طوليا وجمعها معا وحصل على أول آلة موسيقية.

في الواقع لا نستطيع ان نحدد شكل أول آلة موسيقية لأن الناس البدائيين في كل أرجاء العالم كانوا يملكون آلات موسيقية خاصة بهم، وكانت الموسيقى مرتبطة بطقوس دينية يرافقها راقصون وقارعو طبول ومصفقون ومنشدون، ولم تكن الموسيقى وسيلة ترفيهية فقط كما هي اليوم.

تروي أسطورة «پان» كيف ان القدماء خطرت لهم منذ زمن بعيد فكرة اختراع آلات موسيقية، فقد كانت الآلات الموسيقية البدائية على شكل طبل، ولاحقا تم اختراع الآلات الهوائية كالقيثارة والمزمار من قرون الحيوان، ومن هذه الآلات الهوائية غير المصقولة تم لاحقا اختراع الآلات الموسيقية الفولاذية، ثم اهتدى الإنسان الى استعمال الخيوط فاخترع القيثارة البسيطة التي تطورت فيما بعد الى أشكال مختلفة.

في العصور الوسطى حمل الصليبيون معهم آلات عدة شرقية، والتي جعلتهم يتعرفون على الموسيقى بشكل أفضل لاسيما ان العرب اشتهروا منذ القدم بالموسيقى والفنون.(من كتاب: « حول العالم س وج» - مصطفى غنيم)

(من كتاب: كشكول المعارف والعلوم ـ كاميليا سلوم عكاوي)