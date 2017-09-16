تعريفات واصطلاحات

الزمرد

حجر كريم اخضر اللون، شديد الخضرة، شفاف، وأشده خضرة وأجوده وأصفاه جوهرا.

الغجر

قوم جفاة، منتشرون في جميع القارات، يتمسكون بعاداتهم وتقاليدهم الخاصة، ويعتمدون في معاشهم على التجارة.

الهودج

اداة ذات قبة، توضع على ظهر الجمل لتركب فيه النساء.

اليود

عنصر لا فلز، لونه بنفسجي ادكن، له بريق، وهو يتسامى اذا سخن.

اللقلق

طائر من الطيور القواطع، وهو كبير الساقين والعنق والمنقار، احمر الساقين والرجلين والمنقار.

الطست

اناء كبير مستدير، من نحاس او نحوه، يغسل فيه.

السلحفاة

حيوان برمائي، معمر من قسم الزواحف، يحيط بجسمه صندوق عظمي مغطى بحراشف قرنية صغيرة.

المرزبان

رئيس الفرس، او الفارس الشجاع المقدم على القوم، وهو دون الملك في الرتبة.

الذرة

نبات زراعي، حبي، عشبي، سنوي، من الفصيلة النجيلية، يطحن ويصنع منه الخبز.

الروماتيزم

مصطلح عام يطلق على حالات مختلفة تتميز بآلام في العضلات والمفاصل والأنسجة الليفية.

(من كتاب: الموسوعة الشاملة في الثقافة والمعلومات العامة - مجدي سيد عبدالعزيز)