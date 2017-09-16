د.ستيفان تارنييه

طبيب فرنسي مخترع الحاضنة

هذا الطبيب الجراح كان له الفضل الكبير والأول في إنقاذ الأطفال الذين يولدون قبل الأوان وتتعرض حياتهم لخطر الموت نظرا لعدم اكتمال نموهم الطبيعي.

ولد د.ستيفان في مدينة ايسيري بشاطئ الذهب في أفريقيا، وتوفي في باريس سنة 1897، كان عضوا في أكاديمية الطب الفرنسية ورئيسا لها، وأستاذا للتوليد وللطب في كلية الطب، وأول من طبّق أفكار باستور الفرنسي، وليستر الانجليزي فيما يتعلق بالتعقيم في حقل التوليد، وهو مخترع كلّاب الجرّاح الجرار الذي أصبح شائع الاستعمال، فضلا عن اختراعه الحاضنة سنة 1880، والحاضنة عبارة عن صندوق خشبي مزود بخزّان ماء ساخن يؤمن الحرارة الكافية للطفل.

ولم يكن لدى المستشفيات والاختصاصيين احصاء دقيق حول عدد الأطفال المولودين قبل أوانهم في ذلك الوقت ولا عدد الذين أنقذوا منهم، لكن بعض الأمثلة القديمة تؤكد ان عددا لا بأس به من الأطفال قد نجا بفضل الحاضنة، يكفي ذكر فيكتور هوغو الذي تغنى بالإنقاذ العجائبي، وونستون تشرشل، وشارل ديغول للتثبت من صحة ذلك.

ولم تتقدم هندسة الحاضنة أو طريقة استعمالها كثيرا، فقد استبدل الصندوق الخشبي بصندوق زجاجي يؤمن الحرارة والأكسجين معا، وحدث ذلك سنة 1935.

أما في سنة 1960 فقد ابُتكرت الحاضنة التي تعمل على جهاز تدفئة كهربائي، لتؤمن الدفء المطلوب، اضافة الى كمية مدروسة ومنتظمة للأكسجين المعطى للطفل.

(من كتاب: صانعو التاريخ ـ سمير شيخاني)