المخ.. أكثر استهلاكاً للسعرات الحرارية

توصل العلماء أخيرا لمعرفة تأثير الطعام بمختلف أنواعه على مخ الإنسان، وبالتالي على نسبة الذكاء، حيث يجب اتباع نظام جيد لغذاء المخ لتنمية الذكاء، فالخلايا العصبية تمتص مادة الجلوكوز التي تتوافر في العسل والعنب والنشا.

وقد تبين ان المخ يستهلك في الساعة ما يوازي قطعة من السكر او ما يعادل أربعة غرامات وإذا نقصت كمية السكر ادى ذلك الى حدوث الغيبوبة.

أما بالنسبة للدهون فإن المخ يحتاج إلى نوعين من المواد الدهنية، وهما حامض الفالينوليك وحامض لينوليك وينبغي ان يحصل المخ منهما على 62 غراما يوميا، وهما متوافران في الزيوت الناتجة من الذرة وفول الصويا وعباد الشمس وغيرها.

وقد أوضح العلماء الكمية التي يجب استهلاكها يوميا لشخص وزنه 70 كيلوغراما وهي عبارة عن 800 غرام من البروتين، الذي يتوافر في الاسماك واللحوم ويحتاج الى 25 غراما من السكريات التي توجد في العسل والخبز والسكر.

أما بالنسبة للزيوت فيجب ان يستهلك 12 غراما، وبالنسبة للمياه فيجب استهلاك 1.2 ليتر من السوائل المختلفة، وليتر واحد من الطعام، مثل الطماطم والفاكهة، ويؤكد العلماء أن مخ الإنسان يحتاج إلى طاقة كافية ليقوم بتغذية 50 مليار خلية، حيث ان المخ يستهلك الجزء الأكبر من السعرات الحرارية التي يستهلكها الجسم في اليوم الواحد، والتي تصل الى 2500 سعر حراري، وهي طاقة تستطيع تسخين كمية من المياه تملأ حوضا كبيرا الى درجة حرارة تصل الى 37 درجة مئوية.

(من كتاب: « ثبت علمياً محمد كامل عبدالصمد)