الإيماءات

الإيماءات هي ملامح الوجه، تلك التعابير التي غالبا ما تكون خطابات بحد ذاتها. تارة تحل الإيماءات محل الشفوي، وتارة أخرى تبرز الخطاب، أو تدعم تأكيدا، أو تنوه بتصريح بشكل عام، الأشخاص الذين يثيرون نوعا من السحر لدى نظرائهم والذين يقال عنهم ان لهم هيبة وانهم بارعون في التواصل هم أناس يتقنون تماما فن التعبير، سواء بالإشارة أو النظر أو الإيماءات. مهما كان الموضوع مهما، بل مشوقا، اذا ناقشته (بوجه كالمرمر). فقد لا محالة كلا من نكهته وفائدته.

على العكس، يبالغ بعض الناس، فيرفقون أقوالهم بكثير من الإيماءات بقسمات الوجه، الى درجة انه يستحيل تتبعهم. لا تعم دماغ محادثك بسيل من التكشير والتقطيب. اعرف كيف ستعير ايماءاتك. يجب ان تترك المبالغة فيها للممثلين الإيمائيين وللفكاهة.

لا يمكن القول، قبل إلقاء نظرة على وجه شخص لأول وهلة، انه يوحي بالثقة أو انه سيئ الطبع، او ان له وجها مشرقا أو حزينا او عابسا، او انه يبدو ممتعضا، أو سعيدا، او غاضبا أو انه خفيف الظل أو ثقيله. طبعا، قد يكون كل ذلك مجرد مظاهر، ولا يجوز، في أي حال، ان تكتفي بهذه النظرة الأولى لاستخلاص الأحكام.

كنت على صلة برجل ذي روح مرحة نادرة، غير ان الخجل كان يستحوذ عليه بحضور الغرباء، إلى درجة انهم كانوا يظنونه متجافيا، ويبدو لهم بغيض المظهر، على العكس، عرفت رجلا آخر بشوش الوجه، ابتسامته ساحرة، كان متكبرا متفضلا الى درجة انه اذا اقترب منه احدهم، ليتعرف عليه، سرعان ما يطلق ساقيه للريح بعد دقائق قليلة، وقد اشمأزت نفسه من تكلفه.

وعليه، لندرس سويا عناصر الوجه المختلفة التي تطلعنا على مشاعر ومزاج وذهنية الناس الذين نلتقي بهم (وينطبق ذلك عليك ايضا). اذا لم تكن قادرا على ضبط نفسك تماما، فمن الصعب عليك ان تحول دون ان تظهر انفعالاتك ومشاعرك على وجهك.

الجبهة والحاجبان والجفنان والمنخاران والوجنتان والذقن والحنكان والفم والشفتان، كلها ترتفع، بالدور او في الوقت نفسه تتمطط، تتقطب، تتغضن أو تتقوس محركة كل العضلات الخاصة بها، لتطبع على وجهك، عن طريق التجاعيد والتغضنات ما يخالج قلبك وروحك.

اذا تعلمت القراءة على وجه محادثيك، عرفت اذا كانوا يشعرون باللذة أو الغضب، بالسرور أو الحزن، اذا كانوا سعداء أو متوترين، أو مرتبكين، أو هجوميين، أو غيره، ما يتيح لك في كل زمن ومكان، تكييف سلوكك وفقا لوضعهم.

(من كتاب: لغة الجسد - حركات ووضعيات الجسم تتكلم - ملتون كاميرون)