فيتامين B6.. ومنع حدوث النوبات القلبية

لاحظ العلماء والباحثون ان لفيتامين B6 القدرة على منع حدوث النوبات القلبية والجلطات الدماغية.

يحتاج الفرد الى فيتامين B6 وذلك لتحويل المركب هوموسستين المضر والخطير على القلب، الى مركب آخر غير مؤذ وهو سايتوثايونين، حيث كما نعلم «الهوموسستين» يؤكسد الكوليسترول الموجود في البروتينات منخفضة الكثافة LDL وهذا الأمر خطر بعينه. وقد تم اثبات دور مهم آخر للفيتامين B6 وهو انه يمنع الصفيحات الدموية من التجمع والتكتل والذي يحدث عادة في تصلب الشرايين.

فيتامين B12 والخفض من مستوى الهوموسستين.. المركب الخطر على القلب

يرتبط نقص الفيتامين B12 بارتفاع مستوى المركب الخطر هوموسستين، وعندما يعطى هذا الفيتامين الى الأشخاص الذين لديهم ارتفاع في مستوى الهوموسستين ينخفض مستواه بشكل ملحوظ.

كما ان كلا من B12 وحمض الفوليك يعدان أساسيين لوظيفة الخلايا البائية والتائية الصحيحة في الجهاز المناعي، كما يظهر ان كلا من فيتامين B6 والزنك وحمض الفوليك ضروري للإنتاج السريع للخلايا المناعية الجديدة المعدة للاشتباك مع الغازي الذي يغزو الجسم ـ كالبكتريا مثلا.

ويمكن دمج كل من الفيتامين B6 وحمض الفوليك وكذلك الفيتامين B12 للحد من ارتفاع نسبة الهوموسستين

(من كتاب: شباب دائم بالغذاء والأعشاب والعلاج الطبيعي - د. دلاور محمد صابر)