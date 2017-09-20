اليزابيث جريت اندرسون

طبيبة انجليزية وهي اول طبيبة يسمح لها بمزاولة الطب في لندن، اجتازت العديد من الاختبارات الشاقة في هذا المجال، وعلى الرغم من نجاحها الا ان الغيرة ومعاداة المرأة على العموم جعلها لا تقبل كطبيبة وتمارس الطب لأنه في ذلك الوقت كان يقام اول مستشفى للنساء وقضت وقتا كبيرا لكي تقنع النساء بكونها طبيبة، حصلت على العديد من الجوائز من جميع البلاد لاسهاماتها الطبية والعلمية.

فلمينج

عالم اسكتلندي تخصص في دراسة البكتريا، ولو ان احدا منا الان تعرض لبعض الجروح فسوف يرشده الطبيب المعالج الى تعاطي الكبسول او الحقنة التي تحوي البنسلين، وهو ما يطلق عليه المضاد الحيوي والذي يساعد الجسم على محاربة الجراثيم، والفضل في اكتشاف البنسلين والمضادات الحيوية يرجع الى الكنسدر فليمنج.

بدأ فلمينج ابحاثه المتعلقة باكتشاف البنسلين في عام 1920 وفي عام 1928 نادى باكتشافه واذاعته على الجميع وبدأ في تطبيقه بعد ان تأكد من سلامته، وهذا الاكتشاف له الفضل في إنقاذ آلاف بل ملايين المحاربين الذين اصيبوا في الحرب العالمية الثانية.

(من كتاب: الخالدون 1000 - علي رمضان فاضل)