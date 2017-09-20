ما الفنون الجميلة؟

من غير الممكن عمليا في الوقت الحاضر ان نكون في مكان ليس فيه اي شكل من الفن، ان الاثاث والصحون والسجاد والسيارة والساعة والملابس وغيرها لا بد ان تحتوي على فن ما، لان الناس لا يحبون استعمال شيء ينفر منه الذوق غير ان الاستعمال هو العنصر الغالب في هذه الاشياء والفن تابع له، اما الفن الذي يرغب فيه الناس لاجل الجمال فقط فهو الفن الجميل.

يعتبر فنا جميلا كل من الرسم والنحت والادب والدراما والموسيقى والرقص والعمارة والاخيرة تطلب لاجل انشاء المباني اي للاستعمال كما تطلب لاجل جمالها.

ان الجهود الشاقة التي يبذلها الفنان قد لا تكون لها في الحقيقة اي منفعة، لكنها تستهدف على اي حال اشباع حاجتنا الى الجمال، وهكذا فالتمثال واللحن والصورة والمسرحية والكتاب والرقص هي امثلة من منتجات الفنون الجميلة.

تحققت في هذه الأيام تجارب وتطورات مرموقة في حقل الفنون الجميلة لكن الطرائق والاشغال التقليدية بقيت هي الاساس المشترك ومن بين ذلك التصميم وهو اساسي في اللحن والحجر والكلمة ومواد البناء والخطوط والرسوم ان العمل الفني لا بد ان يكون مصمما وعلى اساس التصميم يستخدم المبدعون الايقاع والوزن والتوافق.

ويأتي الايقاع من تكرار اكثر او اقل انتظاما لاصوات او الوان او اشكال او حركات متماثلة والوزن هو ترتيب تظهر فيه اعمال الفنان قويمة بالنسبة لنا، اما التوافق فهو وضع الاشياء مع بعضها بحيث تبدو متعلقة ببعضها البعض وهذه بالطبع افكار اولية عما يسعى الفنان للقيام به لان عملية الابداع لا تتحدد بهذه المقاييس فقط.

(من كتاب: الموسوعة العلمية المبسطة - ج٢)