الجبن القريش.. يحفظ العظام

أكدت الأبحاث ان الجبنة القريش مفيدة لسلامة العظام والأسنان لأن الخلية العظمية تتكون من البروتين والكالسيوم والفوسفور، وتكون الجبن القريش مفيدة للبدناء لأنها منزوعة الدسم.. وتشير الدراسات الى ان الجبنة القريش مع الخبز تمثل وجبة كاملة اذا شرب معها كوب عصير او فاكهة او جرجير او طبق سلطة.. وتحتوي الجبنة القريش على بروتين حيواني مرتفع القيمة لاحتوائه على جميع الأحماض الأمينية الأساسية اللازمة لبناء خلايا الجسم ولا تؤدي الى الاضطرابات المعوية التي تحدث لكبار السن لذلك فهو يعوض كل الاحتياجات اللازمة للجسم.

الاسترخاء.. يقوي النظر

أشارت دراسة أجريت في مركز الطب البديل بجامعة كاليفورنيا الأميركية إلى ان تدريب العين وإجراء الاسترخاء وتدليك الوجه من شأنه ان يساعد على تحسين حدة الرؤية بشكل عام، ووجدت الدراسة ان الذين خضعوا للتدليك والاسترخاء لمدة 6 اسابيع تحسنت الرؤية لديهم بمعدل نصف درجة لدى الذين يعانون من قصر البصر، ولتحقيق الفائدة من التدليك يجب اجراء حركات استرخاء بمعدل 15 ـ 30 دقيقة يوميا، وذلك بالاستلقاء على فراش مريح ومحاولة التركيز بالنظر على نقطة محددة ثم إجراء تدليك متخصص لمنطقة الجبهة والعضلات الصدغية في جانبي الرأس مع تدليك العضلات الدائرية المحيطة بكرة العين.

(من كتاب: حقائق x دقائق لإبراهيم مرزوق)