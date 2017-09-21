كيف تأكل السلاحف؟

السلاحف تملك سجايا عديدة، وغير اعتيادية. لكن عادات الطعام لديها عادية جدا. الحقيقة هو ان السلحفاة تأكل أي شيء.

يعتمد الأكل على نوع السلحفاة الشرس (العضاض)، والذي يعد من المخلوقات التي لا يود الناس مشاهدتها، صياد جيد فهو حيوان يتغذى، عندما يكون تحت الماء، على الأسماك والضفادع وحتى البط.

والسلحفاة النهري، والذي يحب بعض الناس ان تأكله، تتمكن من أكل طعامها بصورة جيدة تحت الماء، فهي تأكل الحشرات، فراخ الضفادع، والأسماك.

والسلحفاة الصندوق، والتي هي نوع من السلاحف التي تتوسط ما بين السلاحف البرية، تحب ان تقضي معظم وقتها على اليابسة، ولكن خلال أشهر الصيف الحار تتمتع بتبريد جسمها بالدخول الى الماء، وعندما تكون على اليابسة تحب ان تتجول ما بين الاخشاب باحثة عن العليق والفطريات.

والسلحفاة القارض تحفر جحرا (مخبأ) في الأماكن القاحلة، والجافة، حيث تتمتع بالراحة خلال اليوم.

وفي المساء تخرج لتبحث عن الطعام المفضل لديها، والمتكون من الفواكه والخضراوات.

ماذا تعمل السلاحف خلال الشتاء، وعندما ينضب الطعام؟ فالسلاحف مثل بقية الزواحف التي تعيش في المناطق المعتدلة، تذهب الى النوم (السبات) خلال شهور الشتاء، ان طول فترة السبات يعتمد على المناخ. لكن الكثير من السلاحف تقدر على الذهاب بدون طعام، وقضاء الوقت في النوم، من شهر اكتوبر الى شهر مارس. فالسلاحف التي تعيش في الماء، عادة تدفن نفسها في قاع الأنهار والبرك. والسلاحف البرية تخفي نفسها في الأرض لقضاء الشتاء.

السلاحف البرية تتنفس الهواء من خلال الرئتين، وتملك قشرة (صندوق عظمي) مغطاة بصفائح قرنية، او جلد رقيق. وهذه القشرة مقسمة الى جزءين: جزء يغطي الظهر، والآخر يغطي الجزء الأسفل من جسم السلحفاة (الصدر والبطن). ومن خلال الفتحات الموجودة بين الجزءين تتمكن السلحفاة من اخراج رأسها، ورقبتها، وذنبها وأرجلها.

تملك السلاحف إحساسا جيدا في النظر، والتذوق، واللمس، لكن السمع لديها ضعيف جدا.

(من كتاب: سؤال وجواب في العلم والتكنولوجيا - ترجمة د.هشام عبدالجبار الهاشمي)