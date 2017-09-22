٭ لا تسأل الدولة ماذا تستطيع ان تفعل من اجلك بل اسأل نفسك ماذا تستطيع ان تفعل من اجل بلادك.

٭ لا يحسد الثرثار إلا الاصم.

٭ ليس المـرء حــرا عندما لا يملك زمام امره.

٭ اذا انت اعتدت على الصبر فإنك تكون قد انجزت شيئا كثيرا.

٭ كفران النعمة طريق زوالها، والشكر طريق دوامها.

٭ لا يصاب بالبلل من يبقى بعيدا عن الماء.

٭ كشف المرء سره حماقة وكشفه سر الآخرين خيانة.

٭ من شجرة واحدة نصنع الملايين من اعواد الثقاب وبعود واحد نحرق ملايين الاشجار.

٭ لقاء الاحبة مسلاة الهم.

٭ اذا علمت ولدا فقد علمت فردا، اما اذا علمت بنتا فقد علمت امة.

٭ التغلب على الخوف هو الشجاعة الحقيقية.

٭ حب كل شيء وتمسك بالاصلح.

٭ من امن الزمان خانه ومن تعظم عليه اهانه.

٭ ان الشر لا يكافح بالشر.

(من كتاب: كلام من ذهب - حفيظ بن عيسى الراجحي)