٭ لا تسأل الدولة ماذا تستطيع ان تفعل من اجلك بل اسأل نفسك ماذا تستطيع ان تفعل من اجل بلادك.
٭ لا يحسد الثرثار إلا الاصم.
٭ ليس المـرء حــرا عندما لا يملك زمام امره.
٭ اذا انت اعتدت على الصبر فإنك تكون قد انجزت شيئا كثيرا.
٭ كفران النعمة طريق زوالها، والشكر طريق دوامها.
٭ لا يصاب بالبلل من يبقى بعيدا عن الماء.
٭ كشف المرء سره حماقة وكشفه سر الآخرين خيانة.
٭ من شجرة واحدة نصنع الملايين من اعواد الثقاب وبعود واحد نحرق ملايين الاشجار.
٭ لقاء الاحبة مسلاة الهم.
٭ اذا علمت ولدا فقد علمت فردا، اما اذا علمت بنتا فقد علمت امة.
٭ التغلب على الخوف هو الشجاعة الحقيقية.
٭ حب كل شيء وتمسك بالاصلح.
٭ من امن الزمان خانه ومن تعظم عليه اهانه.
٭ ان الشر لا يكافح بالشر.
(من كتاب: كلام من ذهب - حفيظ بن عيسى الراجحي)