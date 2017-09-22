تحذير للرسامين وعمال الطلاء

اكد خبراء وعلماء السموم الكنديون ان المذيبات التي تستخدم في الطلاء تسبب ضررا بالغا للانسان اذا ما تعرض لكميات كبيرة منها، خصوصا في الاماكن رديئة التهوية، وذلك بعد ان اشارت دراسة علمية الى ان الرسامين والمثّالين وطلبة قسم الخزف اكثر تعرضا لاخطار المذيبات، حيث يستخدمون انواعا مختلفة من المواد الكيميائية، لاسيما انابيب دهان الزنك التي تحتوي على عناصر كابيوم وكوبولت والسيانيد والحديد الكيميائية بالاضافة الى سبائك الرصاص، الامر الذي يعرضهم للخطر اذا ما استخدمت هذه المواد بطريقة غير مناسبة.

وفي هذا الصدد، يقول د.جون هاريسون خبير السموم بوزارة الصحة الكندية ان العاملين في مجال تلوين الزجاج يتعرضون للتسمم عن غير قصد باستنشاق ابخرة الرصاص او امتصاصها بصورة غير مباشرة عن طريق الجلد، مما يصيب الجهاز العصبي بأضرار فضلا عن افساد الدم.

ثم يضيف قائلا: ان غبار طين الصلصال الذي يستخدمه العاملون في مجال الخزف يحتوي على السيليكون وهو مركب بلوري شفاف يسبب استنشاقه مخاطر شديدة.

ومن الجدير بالذكر ان هناك ثلاث طرق لدخول المواد الكيميائية للجسم وهي: الجلد والفم والانف وقد يكون الاطفال عرضة لهذه المواد اكثر من البالغين، حيث يتأثرون بصورة اسرع بالسموم الكيميائية، لذا فإن التهوية ضرورية، حيث تعد افضل العوامل للوقاية من التعرض للسموم الكيميائية، ومن هنا ينصح الخبراء باستخدام مواد بديلة للمذيبات التي يستخدمها العاملون في هذه المجالات وخصوصا مجال الطباعة.

(من كتاب: ثبت علميا - محمد كامل عبدالصمد)