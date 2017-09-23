الحوت الأزرق

الحوت الأزرق الذي هو اكبر الحيوانات في العالم يملك أيضا الأعضاء الأكثر ثقلا: يزن قلبه 450 كيلو غراما، ورئتاه 1000 كيلو غرام، ووزن فقراته سبعة أطنان أي ما يساوي وزن عشر بقرات كاملة النمو. ويزن لسانه ثلاثة أطنان أي ما يعادل وزن خمسين رجلا.

الجزر يحميك من الكوليسترول والسرطان

أكدت أبحاث قام بها أميركيون ان تناول جزرتين يوميا يساعد على مكافحة الكوليسترول وتخفيض كميته بنسبة 20% في جسم الإنسان، حيث ثبت انه يوجد في الجزر مادة اسمها « بكثات الكالسيوم» تساعد على مكافحة الكوليسترول.

بذرة نباتية

بذرة جوز الهند والتي يطلق على شجرتها جوز الهند المزدوج أو شجرة «الكاكاو دي مير» تعتبر اكبر بذرة نباتية في العالم حتى الان، حيث يصل وزن الواحدة منها الى 18 كيلو غراما. وتنمو هذه الأشجار في جزيرة سيشل في المحيط الهندي.

الخفاش

الخفاش يكتشف نوعية طعامه على مسافة تقدر بـ 1600 متر، ويمكنه ذلك من تحديد ما اذا كان الطعام ناضجا أم لا وكل ذلك بواسطة الموجات فوق الصوتية التي يطلقها وعملية ارتدادها والتي يصل ترددها إلى 100.000 هيرتز.



(من كتاب: هل تعلم - علاء العموش)