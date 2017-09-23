متى استعمل الصابون لأول مرة؟

يذكر الكاتب اللاتيني (بليني) الذي عاش بين عامي 23 و89م ان الصابون اخترع في بلاد الغال (ايطاليا القديمة)، حيث كانوا يستعملونه في صقل شعورهم، ولم يكن معروفا لليونان والرومان إلا في وقت متأخر من تاريخهم، وفي مدينة بومباي التي دفنت تحت رماد بركان عام 79م عثر على مصنع كامل للصابون وبقايا الصابون لا تزال في اوعية ضخمة به.

من اخترع الشوكولاتة؟

في عام 1519 عندما غزا الجنرال الإسباني «هيرمان كورتية» أراضي المكسيك، قدم له الأزتيك سكانها الأصليون شرابا يسمى «زوكوتل»، وكان شرابا مر الطعم، عندما حمل كورتية هذا الشراب الى إسبانيا بدأ الناس هناك يضيفون إليه القرفة والفانيليا لتحليته.

أما أول قطع للشوكولاتة الجافة فقد صنعت في ولاية «ماسا شو سيت» الأميركية عام 1765م. ومن المعروف ان الشوكولاتة تصنع من نبات الكاكاو الذي ينمو في المناطق الاستوائية، ولهذا النبات بذور يتم جمعها وتجفيفها ثم تطحن ويصنع منها الشوكولاتة، وعند التصنيع تضاف مواد أخرى مثل الحليب والسكر.



(من كتاب: حول العالم - س و ج - مصطفى غنيم)