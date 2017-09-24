فصيلة دمك تحدد غذاءك

يتمتع ذوو فصيلة الدم O بجهاز هضمي قوي وجهاز مناعي متين، وهذه الفصيلة مجهزة كي تخزن الغذاء، وعن المخاطر الطبية التي يواجهها حاملو هذه الفصيلة تنحصر في تخثر الدم، ويتميز دمهم باللون الأحمر القاني، ويكونون عرضة للقرحات والحساسية والالتهابات خصوصا التهاب المفاصل.

الغذاء المناسب لهذه الفصيلة هي الأغذية الغنية بالبروتين الحيواني والفقيرة من السكريات مثل اللحوم والأسماك والفواكه، ويستطيع هؤلاء التخلص من التعب والضغط النفسي باللجوء الى التمارين الرياضية.

الحلبة

عرف عنها قديما أنها مقوية للمعدة وملينة للبطن، ومنقية للدم ويستحسن أخذها على الريق، وهي تستعمل لزيادة الوزن في النحافة، حيث انها تزيد الرغبة للأكل أو هضمه وتمثيله، هذا وزيت الحلبة يستعمل كثيرا في زيادة ألبان المرضعات، وقيل عنها انها تفيد في التهابات الخلق وآلام البطن وتسكن السعال وتفيد في حالات الربو وعسر التنفس.

شراب العرقسوس

شراب يفيد كثيرا في حالات البرد التي فيها تلتصق الإفرازات «البلغم» على جدران الحنجرة والقصبة الهوائية فيساعد على ليونتها وإزالتها وبذلك فهو كثيرا ما يستعمل في التهابات الجهاز التنفسي، وفضلا عن ذلك فهو مهضم نظرا لأنه يزيد من إفرازات اللعاب في الفم والعصارات الهضمية المختلفة في المعـدة، فضـلا عن ذلك فإنه يزيـد من حركة الأمعـاء ويعطيها القدرة على طــرد محتويـاتها فهو بذلك ملين وكثيرا ما يدخل في تركيب بعض الملينات.

(من كتاب: ثمار من حدائق المعرفة ـ د.محمد كامل عبدالصمد)