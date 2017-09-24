ابن الهيثم

عالم عربي في البصريات

كانت ولادته حوالي عام 965 في البصرة، ووفاته في مصر حوالي عام 1039، وقد خلّف آثارا خالدة في الطبيعة والرياضيات، ويدين له علم البصريات بما هو عليه الآن.

اعترف العالم الفرنسي فياردو بأن كتب ابن الهيثم في البصريات، لاسيما كتابه «المناظر»، هي التي أمدت العالم كبلر بمعلوماته عن الضوء، خاصة فيما يتعلق بانكساره في الجو، وظلت كتبه معينا يستقي منه علماء أوروبا طوال قرون.

وكان عالما رياضيا وفلكيا وفيلسوفا، ترك الكثير من الرسائل والمصنفات في هذه العلوم جميعا، فأسدى بذلك الخدمات الجليلة للعلم وللعالم.

(من كتاب: صانعو التاريخ - سمير شيخان)